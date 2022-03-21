Беспрецедентные скидки действуют на ярмарке одежды из Финляндии и обуви из Белоруссии

Весна пришла в Приморье. Сегодня в крае значительно потеплело. А в среду синоптики обещают даже до +12. Обновить гардероб к весне можно на выставке-продаже верхней одежды из Финляндии и обуви из Белоруссии. Ярмарка как раз открылась в Артеме в ДК Угольщиков. Репортаж Анны Маричевой.

На ярмарке ажиотаж. С приходом в край высоких температур приморцы обновляют весенний гардероб.

- Мы взяли и куртку, две куртки, и обувь, все прекрасно, обслуживание на высоте, молодцы - мальчики.

Размерный ряд верхней одежды- от 46-го до 74-го. Обуви - от 36 размера до 49-го. Ботинки и сапоги подходят для «проблемных» ног: если широкая стопа или высокий подъем. А натуральные кожаные куртки - как раз для непредсказуемой приморской весны.

Александр Вечкелев, старший менеджер: "У курток представлен двойной термопрокрас, то есть все микропоры закрыты, влага внутрь не попадает, то есть это такой характерный плюс для сезона ветров и дождей".

Сейчас действуют скидки. На куртки финского производства — 70 процентов, на белорусскую обувь — 50. В Артеме ярмарка будет работать с 21 по 27 марта в ДК Угольщиков по адресу Площадь Ленина 15.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]