Поедут в Москву: поучаствовать в вокальном телешоу приглашают приморцев

Поучаствовать в вокальном проекте «Ты супер» могут талантливые ребята от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, заявки принимаются до 15 мая.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.

Чтобы принять участие в кастинге проекта, необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней ссылку на видеовизитку ребенка, где он рассказывает о себе, а также видео с исполнением песни.

«Некоторые наши конкурсанты обрели самое главное – семью, другие определились с профессией. Многие наши участники поступили в музыкальные училища или готовятся к поступлению по окончанию школы. После нашего проекта ребята принимают участие во многих городских, региональных и российский мероприятиях. Стали почетными гостями по приглашению Игоря Крутого на “Новой волне”, половина наших конкурсантов отдохнули в “Артеке”. И абсолютно все получили незабываемые впечатления, познакомились со своими кумирами, завели новых друзей. Ребята тесно общаются и очень поддерживают друг друга», – прокомментировали организаторы конкурса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]