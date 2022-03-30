Инновационные лаборатории по разработке современных лекарств могут создать на о. Русский

Компания «Авексима» совместно с национальным фармацевтическим дистрибьютором «ФК Гранд Капитал» рассматривают возможность реализации проекта по созданию инновационных лабораторий на острове Русском. Они будут специализироваться на воспроизведении и разработке современных лекарственных средств, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Возможность реализации масштабного проекта представители компании «Авексима» оценили во время рабочего визита в Приморье.

Экспертиза фармацевтической компании «Авексима» в области реализации высокотехнологичных проектов по разработке и производству лекарственных препаратов при финансовом участии национального фармацевтического дистрибьютора «ФК Гранд Капитал» позволит не только значительно ускорить создание лабораторий и вывод на рынок инновационных разработок, но и в кратчайшие сроки организовывать дистрибуцию и оперативную доставку до каждого субъекта РФ разработанных и воспроизведенных лекарственных средств.

За два дня совместно с Фондом развития ИНТЦ «Русский» делегация посетила научно-образовательные подразделения Дальневосточного федерального университета, ознакомилась с предварительным проектом планировки научно-образовательных кластеров, осмотрела пилотную площадку инновационного научно-образовательного центра.

Глава Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова по итогам рабочего совещания предложила сразу несколько вариантов участия компаний в проекте.

«Воспроизведение и разработка современных лекарственных средств в России – одна из важнейших государственных задач. Мы приглашаем вас принять участие в пилотном проекте, где есть возможность апробировать модель взаимодействия компании и университета, в частности, в вопросе подготовки кадров. Также были бы рады видеть вас в качестве резидента научно-образовательного кластера “Биомедицина”, который полностью отражает специфику вашей деятельности», – заявила Елена Харисова.

Начальник департамента развития и реализации проектов ОАО «Авексима» Игорь Онохов выразил заинтересованность участия в проекте.

«В настоящий момент у “Авексимы” уже есть успешно действующий R&D-центр в Сколково. Нам важно, чтобы проекты не дублировали, а дополняли друг друга. Поэтому, в первую очередь, предстоит определиться с концепцией размещения инновационных лабораторий», – пояснил он.

В ходе визита участники делегации смогли ознакомиться с последними разработками в области медицины и фармацевтики на Дальнем Востоке. Свои разработки им представил заместитель директора по развитию Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

Кроме того, представители «Авексимы» осмотрели производственные мощности одного из перспективных резидентов ИНТЦ «Русский» – ГК «Арника». Во время экскурсии представители компаний обсудили проекты дальневосточных ученых, которые могли бы использоваться для развития фармакологии и появления в России новых медицинских препаратов, а также другие перспективные совместные проекты, в том числе в ИНТЦ.

Справочно. ОАО «Авексима» является одним из крупнейших российских производителей активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. Химико-фармацевтические заводы компании расположены в Москве, Кемеровской и Свердловской областях. Ассортимент выпускаемой продукции – лекарственные препараты различных фармакотерапевтических групп с суммарной производственной мощностью более 1,5 миллиарда единиц готовой продукции в год.

На полях Восточного экономического форума в 2021 году Фонд развития ИНТЦ «Русский» и «Авексима» подписали соглашение о намерениях по долгосрочному сотрудничеству.

«Наша цель – создание R&D комплекса разработок в области фармацевтики. Речь идет о современных опытно-промышленных площадках по производству лекарственных средств, БАДов, медицинских изделий в соответствии со стандартом GMP на базе центра. В самое ближайшее время планируется запуск пилотного проекта по выводу на рынки АТР продуктов с высоким экспортным потенциалом – противовирусного и иммунного препаратов – в качестве участника проекта ИНТЦ “Русский”», – отметила тогда генеральный директор фармацевтической компании ОАО «Авексима» Елена Ткаченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]