"Ростелеком" предлагает начать подготовку к экзаменам в онлайн-платформе "Лицей"

В преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ «Ростелеком» предлагает оформить подписку на цифровую образовательную платформу «Лицей». Здесь школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к экзаменам. Стоимость ежемесячной подписки на «Лицей» составляет 199 рублей, - сообщает пресс-служба «Ростелекома».

«Лицей» — сервис, который предоставляет качественный образовательный контент для учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. В 2021 году курсы «Лицея» прошли экспертизу и получили положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещением России.

Ресурс объединяет контент по направлениям «Школьные предметы» и «Развивающие курсы». Школьная программа поделена на три блока: для начальных классов (с 1 по 4), средних (с 5 по 8) и старших (с 9 по 11). Видеоуроки разработали и провели лучшие российские учителя, преподаватели, методисты, ведущие специалисты в сфере образования и науки. В феврале 2022 года в «Лицее» появился новый курс — «ЕГЭ Обществознание», материалы для которого подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Марина Рыбакова. В разделе «Развивающие курсы» собраны самые разнообразные темы: финансовая грамотность, виртуальная реальность, ментальная арифметика, лайфхаки для подготовки к экзаменам, маркетинг и другие. Проходить обучение на платформе «Лицей» пользователь может в любое время и в любом месте, решая самостоятельно, когда начать и закончить урок.

«Весна — самое подходящее время для того, что обратиться к дополнительным учебным ресурсам, ведь именно сейчас старшеклассники начинают усиленно готовиться к экзаменам. “Лицей” поможет в увлекательной форме повторить пройденное и подтянуть сложные темы. Наша онлайн-платформа будет полезна не только детям, но и родителям: в блоге педагоги и психологи делятся советами по воспитанию и обучению, а еще можно воспользоваться консультацией экспертов по образованию», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Пользователям платной подписки доступны курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по предметам, развлекательные учебные материалы, тренажёры на развитие памяти, внимания и логики, консультации психологов, поддержка и индивидуальное сопровождение от команды «Лицея», скидки от партнеров платформы из лучших образовательных онлайн-проектов.

Узнать подробности о сервисе «Лицей» от «Ростелекома» и оформить подписку можно на сайте https://primorye.rt.ru/lc

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]