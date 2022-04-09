Президентские награды получили приморские волонтеры

Три проекта волонтеров Приморского края стали победителями международной премии #МЫВМЕСТЕ. Специальные знаки и памятные подарки призерам вручила в пятницу, 8 апреля, председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, Приморский края стал лидером Дальнего Востока по количеству поданных заявок на конкурс. По итогам заочного четвертьфинала и полуфинальных защит в финал премии от региона прошли пять человек, трое из них заняли призовые места.

Олег Бутенко с проектом «Военно-историческое многоборье «Звезда морского пехотинца» занял третье место в номинации «Культурное наследие». Софья Вавилова, представлявшая проект «Раздельный сбор во Владивостоке», взяла «серебро» в номинации «Зеленая страна». Самым молодым победителем стала 17-летняя Кристина Станкова, которая успешно реализует один из самых добрых проектов «Особенные животные» – по изготовлению инвалидных колясок для домашних животных. Она заняла первое место в номинации «Зеленая страна».

Вера Щербина поздравила победителей и вручила им специальные знаки и грамоты, подписанные Президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что волонтерство в наши дни актуально как никогда и требует своего развития.

Справочно:

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получили 6,5 миллионов человек. Ее основные цели – выявить и поддержать лидеров социальных направлений из числа НКО, волонтеров, бизнеса и журналистов, улучшить качество жизни людей через вовлечение общества в достижение национальных целей и тиражирование лучших практик, объединить участников премии в сильные команды клубов #МЫВМЕСТЕ во всех регионах России.

Отметим, с 16 марта открыт прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ 2022. В этом году она пройдет в четыре этапа. Первый (заявочный) этап закончится 12 июня, региональный этап заявлен на июнь-июль, полуфинал – август-сентябрь, финал – декабрь. Грантовый фонд премии составляет от 600 тысяч до 3,5 миллиона рублей, в зависимости от трека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]