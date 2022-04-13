Теперь будет платно: администрация Владивостока готовит нововведение для автомобилистов

Администрация Владивостока утвердила список улиц, на которых будет в первую очередь запущена платная парковка. Это участки на Комарова, Светланской (в центральной части города), Уткинской, Фонтанной и в переулке Павленко, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. В будущем мэрия будет принимать решения о том, где ещё заработают устанавливаемые сейчас по городу паркоматы. По данным ООО «Цифровое Приморье», их поставят по 37 адресам – по 21 из них аппараты уже стоят.

В пресс-службе «Цифрового Приморья» отметили, что мэрия согласовала запуск пилотного проекта на пяти участках в центре города:

- улица Прапорщика Комарова – с обеих сторон, за исключением участка от Алеутской до Океанского проспекта;

- улица Светланская – с двух сторон по пути от музея Арсеньева до пересечения с Пограничной;

- переулок Павленко – по левой стороне, если двигаться от Покровского парка (паркомат уже стоит на Павленко, 4);

- улица Уткинская – по правой стороне до Океанского проспекта, если ехать вверх по дороге;

- Фонтанная – на всём протяжении улицы, с двух сторон (один аппарат уже расположен на Фонтанной, 47).

Плата после запуска терминалов сначала будет взиматься только на этих пилотных улицах. Подключение к проекту других зон будет происходить по решению мэрии, добавили в пресс-службе «Цифрового Приморья». При этом важно понимать, что сами паркоматы могут быть установлены рядом с указанными зонами, но не в их границах – для удобства оплаты услуг решение в каждом конкретном случае принимается индивидуально.

Хотя поначалу платной станет только пилотная зона, в рамках концессии паркоматы устанавливаются одновременно по всем предусмотренным адресам. Так, в компании уточнили, что сейчас оборудование уже стоит по 21 адресу из 37 запланированных. Среди перечисленных мест к центральной части города можно отнести следующие: участок на Пологой, Пушкинская, 16 и 87, Уборевича, 7, Суханова, 3а, Семёновская, 15, Гоголя, 41, Адмирала Фокина, 23-б, Партизанский проспект, 16, 1-я Морская, 8. Однако есть в списке и не совсем центральные районы: например, такие адреса, как Калинина, 8, проспект Красного Замени, 2, Ивановская, 4 и Луговая, 21. Ещё два специальных терминала с функцией приёма наличных установят на закрытых парковках на Светланской, 22 и Октябрьской, 20.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что пилотная зона платной парковки будет немного другой. Вместо переулка Павленко в список должны были войти Пологая и Пограничная. Пока что все паркоматы не работают, и точная дата их включения неизвестна. Также ещё не утверждён тариф на парковку – известно только, что он будет дифференцирован для автомобилей, грузовиков и мотоциклов.

Платной парковка будет только с 08:00 до 20:00 по будням. Также будут предусмотрены скидки для ветеранов ВОВ, инвалидов и резидентов (местных жителей и сотрудников компаний).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]