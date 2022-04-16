От 6 до 11 млн рублей задекларировали в 2021 году депутаты Госдумы и сенаторы от Приморья

Сведения о доходах за 2021 год опубликовали Совет Федерации и Государственная Дума – две палаты российского парламента. Приморский край представляют вместе 10 человек – два сенатора и 8 депутатов. Заоблачных доходов, как выяснилось, нет ни у кого из них – в среднем годовые заработки составили от 6 до 11 млн рублей.

Сенаторы от Приморья

В Совете Федерации – верхней палаты парламента – только два сенатора представляют Приморский край. Это, как и прежде, единоросс Людмила Талабаева и справедливоросс Светлана Горячева.

Светлана Горячева в 2021 году задекларировала 6,57 млн рублей, её супруг – чуть больше 6 млн рублей. То есть приблизительно по 1 млн рублей в месяц на семью. В собственности у сенатора участок площадью 7,3 сотки для размещения дачи, жилой дом 161,1 квадрата, а также квартира 111 кв. м. В пользовании у Светланы Петровны служебная квартира 85,6 квадратов и квартира супруга на 53,4 кв . м.

Людмила Талабаева заработала чуть больше коллеги – 6,8 млн рублей. Но это вдвое меньше, чем было задекларировано в 2020 году. Обновление: Её супруг задекларировал всего 969,6 тыс. рублей. В собственности у Людмилы Заумовны 25 соток земли для ведения личного подсобного хозяйства, два жилых дома на 230,3 и 144 квадратных метров, три квартиры – 57,4, 61,3 и 53,4 кв. м. Также есть нежилое помещение, площадью 135,4 кв. м. Эта недвижимость находится в пользовании и у супруга. А сама Талабаева пользуется ещё одной квартирой – служебной, на 94,6 квадратных метра.

Среди автомобилей сенатор предпочитает Lexus, у неё их три: два были и раньше, это GX460 и NX200. А ещё один, RH300, появился в 2021 году. Прежняя машина мужа, SsangYong Actyon Sports, в декларации больше не значится.

Депутаты Государственной Думы

На первом месте по заработкам среди депутатов Госдумы от Приморского края оказался Александр Щербаков. Он по итогам 2021 года заработал 11 262 739,81 рубля, что почти в четыре раза меньше показателей 2020 года (40,7 млн рублей), когда Щербаков был депутатом Заксобрания Приморского края. Зато его можно назвать настоящим латифундистом: 19 объектов недвижимости в собственности, которые, впрочем, были в декларациях и раньше. Это земельные участки, четыре жилых дома, две квартиры, гараж, нежилые помещения и хозяйственные постройки. Автомобили тоже всё те же – Lexus LX450D и Toyota Land Cruiser Prado. Жены и несовершеннолетних детей, согласно декларации, у Щербакова нет.

На втором месте среди приморцев Виктор Пинский, который показал доход вдвое больший, чем по итогам 2020 года – 10 935 993,69 рубля, или чуть больше 911 тысяч рублей в месяц. Он сменил машину на Mercedes-Benz Sprinter 3. В собственности имеет три участка под ИЖС (10,67, 23,87 и 6,33 соток), один – под спортивно-туристический комплекс, правда, всего на полторы сотки. Также есть жилой дом, площадью 428 квадратных метров. В пользовании также служебная квартира 86,2 метра. Официальной супруги у Пинского нет, но двое несовершеннолетних детей пользуются квартирой площадью 115 метров, которая не задекларирована у отца.

Третье место по доходам у Виктории Николаевой. Она в 2021 году задекларировала доход в 9 926 170,2 рубля или 827 180 рублей в месяц. В собственности из транспорта у неё по-прежнему Lexus LX 570 и Toyota Harrier. А из недвижимости – участок в 9 соток, дом 134,8 кв. м и квартира площадью 48,3 квадрата. В аренде у депутата ещё один земельный участок – 8 соток, – а также служебная депутатская квартира площадью 83,2 метра.

Чуть меньше своей коллеги показала в декларации Роза Чемерис, которая прошла в Госдуму от партии «Новые люди». Она заработала в 2021 году 9 238 179,4 рубля, что составляет почти 770 тысяч в месяц. У Розы в собственности 6 соток земли, квартира 57,8 квадратов, а также жилой дом площадью 401,3 кв. м. Вся эта недвижимость в пользовании у супруга и двух несовершеннолетних детей. Транспортных средств у Розы Басировны нет, хотя прежде было два Mercedes-Benz. А Игорь Чемерис теперь получил возможность добираться на заседания ЗСПК на снегоболотоходе Polaris Ranger XP 1000 EFI EPS – в прежних декларациях он не фигурировал. Кстати, Игорь Чемерис задекларировал 10,5 млн рублей. В 2020 году семья суммарно показала 12,6 млн рублей.

Следом, но уже с гораздо более скромными доходами, идут остальные депутаты. Сахалинский коммунист Алексей Корниенко, который также «в ответе» за Приморье, является не просто депутатом, но ещё и зампредом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Его доход в 2021 году составил 6 476 277,76 рубля, или 539 689 рублей в месяц. Супруга задекларировала 804 439,36 рубля за год. Личной недвижимости у Корниенко нет, в пользовании депутатская квартира 86,7 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД), а также жилой дом площадью 177,9 квадратов. Служебная квартира также в пользовании и у жены, но в отличие от самого Корниенко, у неё в собственности ещё две – 81,7 и 42,8 квадратов.

Едва ли известный приморцам Андрей Гурулёв, который на сайте Госдумы значится депутатом по дальневосточным регионам от «Единой России», – человек в этом списке новый и, в общем, почти незаметный с точки зрения пребывания в регионе или хотя бы каких-то законотворческих инициатив. Он заработал 6 646 719,57 рубля в 2021 году, или почти 554 тысячи рублей в месяц. Делит с женой и несовершеннолетним ребёнком две квартиры (по ¼ доли у каждого) – 36,9 и 72,9 квадратных метра. У Гурулёва в собственности «снегоболотоход» Stels ATV 600 Y (на самом деле, это квадроцикл) и прицеп к легковому автомобилю В213 А5. Супруга депутата владеет Audi A5 и заработала в прошлом году 293 857,58 рубля.

Справедлировосс Федот Тумусов из Якутии тоже представляет в Госдуме Приморье. Он задекларировал чуть более 6 млн рублей (500 тысяч в месяц). Недвижимости в собственности у него нет, в пользовании дом на 309,2 квадрата, а также служебная квартира 66,1 кв. м. Ездит Тумусов как настоящий дальневосточник – на Land Cruiser Prado. Его супруга задекларировала 254,2 тысяч рублей дохода. Она пользуется тем же домом и квартирой, что и муж, а в собственности у неё есть земельный участок под дачу около 12 соток и, видимо, сама дача – дом 49,1 кв. м, а также гараж-бокс 17,3 кв. м.

Замыкает этот «хит-парад» приморский депутат Владимир Новиков – в 2021 году он заработал 5 638 049,08 рубля (469 837 рублей в месяц). Столько же было и в прошлом году. У него в собственности всё ещё две доли в яхт-клубе – 125 и 1617 квадратных метров, земельный участок для ведения садово-огородного хозяйства на 10 соток, квартира 92,2 квадрата, а также половина недостроенной базы отдыха без указания площади. И есть ещё нежилое помещение 82,6 кв. м. Арендует Новиков 12 соток земли для ИЖС и депутатскую квартиру 86,4 кв. м. Из транспорта у парламентария – только Nissan X-Trail.

Супруга Новикова задекларировала 481 761,36 рубля. У неё в собственности дом 96,1 квадрат, две квартиры – 55 и 88,5 кв. м (эти же квартиры находятся в пользовании у несовершеннолетнего ребёнка), а также некий «земельный участок отдельно стоящие односемейные дома с участками» площадью 1200,00+/-12,00 м (именно так указано в декларации). Ездит жена депутата на Nissan Murano.

Отметим, что по части задекларированных доходов приморским сенаторам и депутатам Госдумы далеко до некоторых коллег по парламенту. Так, лидером среди них по итогам 2021 года стал сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв – он заработал больше 4,2 млрд рублей. Владимир Блоцкий, депутат Госдумы от КПРФ, показал годовой доход в 3,5 миллиарда.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]