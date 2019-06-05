Людмила Талабаева покидает пост главы «Единой России» в Приморье

Сенатор Людмила Талабаева приняла решение покинуть пост секретаря регионального отделения «Единой России». Письмо о сложении полномочий она направила секретарю генсовета партии Андрею Турчаку в субботу, 12 октября. В своем обращении она просит освободить ее от должности по состоянию здоровья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

С 2007 по 2016 год Людмила Заумовна была председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов городской Думы. После сентябрьских выборов в 2016-м две недели побыла депутатом ЗС ПК, где входила в комитет по региональной политике и законности. В октябре того же года Талабаеву избрали представителем Приморья в Совете Федерации – на этом посту она сменила сенатора Вячеслава Фетисова. В Совфеде она состоит в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (срок истекает в 2021 году).

Людмилу Талабаеву избирали на должность регионального секретаря «Единой России» трижды. Она занимала пост с 2012 по 2016-й и с ноября прошлого года по сегодняшний день (была также переизбрана в январе 2019-го).

По данным Vl.ru, официальный доход Людмилы Талабаевой – 5 827 500,64 рубля (495 625 рублей в месяц). У ее супруга «белые» денежные поступления – 686 804,93 рубля (57 234 рубля в среднем). У семейной пары есть два земельных участка по 2500 кв. м – по одному у жены и мужа; три жилых дома (86 кв. м у Талабаевой, 230,3 и 144 кв. м – у мужа), три квартиры (63,7 у супругов в доле, 53,4 и 61,3 кв. м – лично у Людмилы Заумовны). Еще у сенатора в собственности есть жилое помещение 135,4 кв. м. В пользовании у Талабаевой – квартира 94,6 «квадрата». У Людмилы Заумовны Lexus GX 460 и Toyota Land Cruiser 200, у мужа – SsangYong Actyon Sports.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]