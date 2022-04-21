Приморцы собрали русскоязычную литературу и семена для жителей освобожденной Украины

В Приморье прошли акции, организованные партией «Единая Россия» в помощь жителям освобождённых территорий Украины. «Книги — Донбассу» - помочь детям с пострадавших территорий Луганской и Донецкой народных республик учиться в привычной русскоязычной среде. «Добрый огород» - помочь жителям освобожденных территорий Украины обеспечить себя сезонными продуктами. С подробностями Андрей Мозговой.

Сбор книг для последующей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики шел очень активно. Принести книги для школьных библиотек мог любой желающий. Собрано более 2000 экземпляров русскоязычной литературы: детской, учебной, произведений классиков. Так «Союз пенсионеров» Первомайского района принесли книги из личных библиотек.

Людмила Таран, исполняющая полномочия секретаря партии «Единая Россия» местного отделения Владивостокского городского округа:

"За каждой книгой есть своя история. И вот, собственно говоря, когда сейчас понадобились книги на Донбасс, понимая, что там всё разрушено, эти бабушки, то есть это очень возрастные люди, они отдали вот эти свои книги. Свою историю, можно сказать".

Первый сбор литературы прошёл на общегородской зарядке во Владивостоке, которую организовал депутат Государственной Думы Александр Щербаков совместно с общественниками из «Альянса спортсменов Приморского края» для жителей Эгершельда под эгидой акции «Книги – Донбассу».

Александр Щербаков, депутат Государственной думы РФ: "Поучаствовать в акции «Книга Донбассу». Мы их отправим в детские библиотеки ДНР и ЛНР. Мы должны восполнить ту пустоту, которая образовалась после русскоязычной литературы украинскими националистами. Инициативные люди, которым интересно, которые принесли много книг, новых книг, на которых они выросли".

Еще одна инициатива единороссов - акция «Добрый огород». Приморские семена помогут жителям Донбасса обеспечить себя сезонными продуктами. Акция нашла большой отклик в сердцах активистов партии и общественных организаций. В ходе ее в Приморье собрано более 2 тысяч наборов семян. Полторы тысячи из них передал для отправки активист «Единой России», председатель объединения «Садоводы России» Александр Юртаев.

Александр Юртаев, председатель объединения «Садоводы России»:

"Вот это всё для того, чтобы люди сами могли вырастить урожай и сами здорово питаться на Донбассе и в Луганске".

В начале апреля единороссы уже отправили для республиканских госпиталей Донбасса необходимые жизненно важные медикаменты и 100 килограммов гуманитарной помощи для распределения по пунктам временного размещения беженцев. Впереди новые акции, присоединиться к которым приглашают всех приморцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]