Памятник Арсеньеву скоро прибудет во Владивосток

Во Владивостоке в сентябре 2022 года пройдет Второй международный форум по сохранению тигра. Город готовится принимать гостей - экспертов по вопросам природоохранной деятельности и официальные делегации из зарубежных стран, где так же, как и в России, идет активная работа по сохранению популяции крупнейшей на планете кошки.

Подготовку Владивостока к этому соытию обсудили 26 апреля в ходе совещания в правительстве Приморского края под руководством министра юстиции РФ, председателя наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константина Чуйченко. В работе совещания принял участие глава Владивостока Константин Шестаков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Тигриный саммит пройдет в дни работы Восточного экономического форума. Оператором обоих мероприятий является Фонд «Росконгресс».

Как рассказал мэр Владивостока, опыт радушно встречать гостей у города немалый, и сейчас подготовка к мероприятию традиционно идет по нескольким направлениям. Важно обеспечить всех участников местами для комфортного проживания, безопасного питания, транспортом. Будет представлена культурная и спортивная программа – как для делегаций, так и для жителей города. Администрация Владивостока активно участвует в привлечении и подготовке волонтеров. И, конечно, важная часть работы муниципалитета – благоустройство города и подготовка набережной ДВФУ.

К Тигриному саммиту, а также в честь 150-летия со дня рождения знаменитого исследователя и писателя Владимира Арсеньева во Владивостоке планируется установить памятник Арсеньеву. Его подарит городу Центр «Амурский тигр». Как сообщил Константин Чуйченко, скульптура уже готова и скоро прибудет во Владивосток.

«Специалисты предложили для памятника легендарному ученому площадку на сопке в районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере, - отметил Константин Шестаков. – Здесь есть хорошая возможность обустроить сквер, создать ландшафтную композицию с использованием таежных растений, дополнить другими элементами дизайна. Арсеньев будет смотреть на бухту Золотой Рог и Золотой мост. Фигура на высоком постаменте будет видна из разных точек города».

Предложенное место установки памятника перед совещанием осмотрели Константин Чуйченко и Константин Шестаков.

Также в рамкам ВЭФ и Тигриного саммита одним из павильонов на Улице Дальнего Востока будет Дом тигра. Как рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, «Дом тигра» – это павильон, где Российская Федерация представит свои успехи по сохранению тигра.

«Нам есть чем похвастаться. Многие вещи делаются впервые в мире и эффективнее, чем у наших коллег. Павильон планируется мультимедийный, он будет рассчитан как на экспертов других стран, так и на простых граждан», - уточнил он.

Принимать участников международных мероприятий готовится и ДВФУ, здесь будет проходить деловая часть программы и проживать значительная часть гостей. Об этом заявил и.о. ректора Борис Коробец.

Форум по сохранению популяции тигра пройдет 5 сентября. А в последнее воскресенье сентября Владивосток традиционно отметит карнавальным шествием любимый городской праздник – День тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]