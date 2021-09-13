ВЭФ-2021 завершен, началась подготовка к следующему форуму

Итоги подготовки Владивостока к Восточному экономическому форуму подвели в ходе совещания под руководством главы города Константина Шестакова. В совещании приняли участие руководители профильных управлений мэрии, а также Фонда Росконгресс, который является оператором ВЭФ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как подчеркнул Константин Шестаков, все городские службы отработали слаженно и в конструктивном сотрудничестве с другими ведомствами. Проведен большой объем работ: благоустройство территорий, ремонт дорог, Университетской набережной, пирсов, фасадов городских зданий, организация культурных и праздничных мероприятий и многое другое.

Таким образом, по мнению мэра, ВЭФ – это не только площадка для обсуждения вопросов экономического развития и заключения важных инвестиционных соглашений, но и хороший повод для обновления городской инфраструктуры, создания нужных и важных объектов, которые остаются и служат горожанам.

«Во время форума мы заключили целый ряд соглашений, которые помогут реализовать такие проекты, как реконструкция парка Мингородка, развитие общественного транспорта, цифровых технологий и элементов «Умного города», энергетики, строительство спортивного центра боевых искусств, - отметил Константин Шестаков. – Теперь необходимо, не теряя времени, приступать к конкретной работе по всем документам».

В рамках ВЭФ заявлен также ряд инициатив, которые требуют дальнейшей проработки. Среди них – заявки на проведение во Владивостоке в 2022 году VII международных спортивных игр «Дети Азии», Универсиады, а также Олимпиады-2036.

Кроме того, принято решение, что в 2022 году во Владивостоке пройдет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Об основных мероприятиях форума рассказал директор АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«VII Восточный экономический форум и «тигриный саммит», которые пройдут в 2022 году, требуют от нас уже сейчас четко спланировать подготовку города и организацию площадок для мероприятий, поэтому прошу все службы представить свои предложения», - обозначил глава города.

В «дорожную карту» войдут не только работы по благоустройству территорий и ремонту дорог, но и снос незаконных гаражей и других самовольных объектов, создание новых видовых площадок и общественных пространств, строительство велодорожек на Русском острове, реализация других проектов для жителей и гостей Владивостока.

«Шестой ВЭФ завершен, начинаем работу по реализации всех его решений и подготовке к следующим мероприятиям, - подытожил Константин Шестаков. – Все они должны стать драйвером для развития Владивостока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]