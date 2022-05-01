Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем Весны и Труда!

Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Первомаем:

"Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Меняются времена, но Первомай остается одним из самых любимых праздников в нашей стране, праздником человека-труженика, будь он предприниматель, руководитель предприятия или врач, учитель, рабочий. И самым главным результатом общего труда, безусловно, являются те позитивные перемены, которые мы наблюдаем в родном крае. Его рост и развитие.

Строя масштабные планы на будущее, мы обязательно оглядываемся назад, чтобы наблюдать плоды того, что уже сделано. За последние несколько лет в Приморском крае возведены тысячи квадратных метров нового жилья, построено две новые школы и 14 детских садов, в разы больше отремонтировано, здравоохранение края пополнилось почти 4 десятками фельдшерских пунктов и лабораторий, меняется облик наших городов и сел – построено и реконструировано более 2600 парков, скверов и дворов, сотни спортивных площадок, отремонтировано более тысячи километров дорог, построено 14 новых мостов.

Проекты, еще вчера казавшиеся далеким будущим, становятся нашей общей реальностью – мы живем в крае, на территории которого функционируют четыре территории опережающего социально-экономического развития, на наших верфях судостроители создают новый рыбодобывающий флот на благо всей страны, здесь проходит АТЭС, ВЭФ, заново отстроен кампус Дальневосточного федерального университета, построен мост через бухту Золотой Рог, филиал Мариинского театра, океанариум и многое другое.

За каждым из этих результатов стоит труд приморцев, благодаря которому меняется к лучшему наша земля. Ведь главное богатство нашего края - это люди: сильные и талантливые, целеустремленные.

Спасибо тем, кто своими руками, опытом и амбициями создает наши общие победы. Вам, ветеранам войны и труда, активной молодежи, спортсменам, учителям, врачам, социальным и творческим работникам – всем неравнодушным гражданам посвящен этот праздник. Нет сомнений в том, что у нас впереди прекрасное будущее!

С праздником, дорогие приморцы!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]