Олег Кожемяко поздравил приморцев с днем рождения края

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 82-м Днем рождения Приморского края!

Наш край – место контрастов и поразительных сочетаний: культурных, национальных, природных. Соленый запах моря, бескрайние просторы тайги, невероятные закаты и рассветы, крики чаек. И люди здесь живут с особенным характером, открытыми, добрыми сердцами. Всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его облику и участие в его судьбе.

В этом трепетном и бережном отношении к своей малой родине, стремлении защитить ее – залог дальнейшего развития и процветания Приморья.

В день рождения края хочу поблагодарить жителей за труд на благо нашей Родины. Мы с вами воочию видим, как меняется к лучшему наша земля, как становятся реальностью проекты, которые еще вчера казались несбыточными. В основе всех достижений – особый характер, энергия, талант, целеустремленность наших земляков.

Спасибо всем, кто живет и работает в нашем регионе, воспитывает здесь своих детей, связывает с Приморской землей свое будущее!

Пусть все ваши надежды и планы обязательно воплотятся!

Желаю всем жителям края у моря крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]