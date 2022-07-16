Разыскивается осужденный, сбежавший из колонии

ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие в розыске осужденного, совершившего побег с рабочего объекта КП-37

ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного: Базанов Кирилл Васильевич, 1994 г.р., отбывавшего наказание в колонии-поселения № 37 и покинувшего рабочий объект.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание разыскиваемого. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов и оказать содействие в установлении местонахождения Базанова К.В, в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Приметы: рост 188 см, телосложение полное, глаза карие, волосы темно-русые, лоб высокий.

Особые приметы: шрам на правой руке между большим и указательным пальцем от сведения татуировки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Базанова К.В., убедительная просьба сообщить по телефонам в отдел розыска: 8 (423) 2-305-327, 2-305-447, дежурную часть - 8 (423) 2-305-311 или в ближайшее отделение полиции.

Сообщаем, что согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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