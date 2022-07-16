Мы решили отказаться от города-спутника и будет создавать Новый Владивосток - Алексей Чекунков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков дал эксклюзивное большое интервью телеканалу «Восток 24».



Министр рассказал о том, как будет выглядеть город-спутник Владивостока. Несмотря на изменение экономической ситуации, проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, остаются приоритетными.



Предполагается создание в ТОР «Надеждинская» жилых кварталов площадью 2,8 млн кв. м для 93 тыс. жителей, объектов инженерной и социальной инфраструктуры - детских садов, школ, стадионов и спорткомплексов, культурных центров и других объектов.



«Мы договорились всё-таки не назвать проект городом-спутником, а решили называть его Новым Владивостоком, потому что, по сути, это все один город», - отметил министр.



До конца года завершится разработка мастер-плана всей территории. Весной 2023 г. начнется разработка документации по планировке территории.



Интервью с министром Алексеем Чекунковым смотрите в понедельник, 18 июля, на телеканале «Восток 24» в 19:15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]