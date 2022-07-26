Время "Ч": отряд добровольцев «Тигр» отправляется на Украину

Отряд добровольцев «Тигр» отправится в зону военной спецоперации на Украину уже в ближайшие дни, сообщают «Вести:Приморье».

Военная группа пополнит 155-ю отдельную Гвардейскую бригаду морской пехоты.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вновь проверил подготовку добровольцев на полигоне Горностай. Полный курс тренировок уже прошли несколько десятков человек, на подходе еще около 100.

Как отмечают в правительстве края, желающих вступить в отряд становится все больше.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]