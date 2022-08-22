Большой выбор кожаных курток, обуви и текстиль представлены на ярмарке во Владивостоке
Большой выбор курток из натуральной кожи, обуви белорусского производства, а также ивановского текстиля представлен на ярмарке во Владивостоке. Подробнее об ассортименте выставки-продажи и о впечатлениях посетителей расскажет Екатерина Карначева.
Встретить осень во всеоружии владивостокцам поможет ярмарка курток из натуральной кожи. Такие защитят от сильного ветра или внезапного дождя.
Дмитрий Сабанов, менеджер выставки-продажи курток:
"Куртки все импортные, из натуральной кожи. От 46 до 70-го размера".
Представлена и обувь белорусского производства. Демисезонная и летняя. Отдельного внимания заслуживают модели для «проблемных» ног.
Кроме того, выставка-продажа радует ивановским текстилем для дома.
Алексей Лучихин, менеджер выставки-продажи текстиля:
"Подушки, одеяла, пододеяльники… Также в наличии есть полотенца…"
А еще наволочки и простыни, в том числе — на резинке, и целые комплекты постельного белья, а также покрывала, кухонные фартуки и многое другое. Возможность обновить свой интерьер или выбрать подарки близким.
Распродажа проходит в культурно-развлекательном центре профсоюзов. Это бывший Дворец культуры имени Ленина. И продлится до 28 августа.
Комментировать: