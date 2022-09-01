Большой выбор кожаных курток, обуви и ивановского текстиля представлен на ярмарках в Приморье

Большой выбор курток из натуральной кожи, обуви белорусского производства, а также ивановского текстиля представлен на ярмарках в Уссурийске и Большом Камне. Подробнее об ассортименте выставки-продажи и о впечатлениях посетителей расскажет Екатерина Карначева.

Десятки моделей мужских и женских демисезонных курток из натуральной кожи. Самый подходящий материал для приморской переменчивой погоды. Защитит от сильного ветра и внезапного дождя. Также на ярмарке представлена белорусская обувь — тоже кожаная. Неизменно пользуется спросом.

Темерлан Утибаев, менеджер выставки-продажи:

"Данная выставка — это спецпроект для Приморского края от компании «RDK», которая преследует цель привезти одежду и обувь для комфортной повседневной носки. В ассортименте - кожаная фабричная обувь белорусского производителя на «проблемную» ногу: широкую, с выпирающей косточкой".

Купить белорусскую обувь здесь можно со скидками до 70 процентов.

Кроме того, выставка-продажа радует ивановским текстилем для дома: подушки, одеяла, постельное белье, покрывала, полотенца, скатерти и многое другое. Ярмарка курток, обуви и текстиля проходит в Уссурийске в Доме офицеров и в Большом Камне в кинотеатре «Октябрь» до 4 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]