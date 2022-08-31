Волонтёры Фонда «Восточный Порт» присоединились к акции «Собери ребёнка в школу»

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» вновь присоединился к традиционной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный Порт", для 115 мальчишек и девчонок из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся начальной школы, сотрудники Фонда собрали наборы из цветной бумаги, альбомов для рисования, тетрадей, пеналов, красок, кистей, ручек, карандашей и фломастеров, линеек, ножниц и массы других полезных принадлежностей для ежедневных посещений уроков. Подарки вручили детям, их родителям и директорам школ посёлка Врангель волонтёры Фонда «Восточный Порт».

– Помощь всем участникам образовательного процесса – одна из первостепенных задач нашей работы, – отметила председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова. – Искренне надеюсь, что наша поддержка поможет ребятам в учёбе. Родителям и учителям хочу пожелать терпения и выдержки в предстоящем учебном году, а ребятам, которые уже совсем скоро пойдут в первый класс – усидчивости, тяги к знаниям, новых верных друзей, доброты и уважения друг к другу.

Помощь со сборами в школу ученикам 1-4 классов из многодетных и малообеспеченных семей – не единственный подарок Фонда «Восточный Порт» юным жителям Врангеля к 1 сентября. Около 200-т первоклассников трёх школ микрорайона и школы села Хмыловка застраховали от несчастных случаев на весь учебный год. Родителям представители Фонда вручили страховые полисы с пожеланием, чтобы учёба их детей была интересной, занимательной и, конечно же, безопасной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]