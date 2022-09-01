Школы в учреждениях ГУФСИН России по Приморью готовы к началу нового учебного года

Во всех школах и учебно-консультационных пунктах учреждений УИС края проведен косметический ремонт и обновлена учебная литература. Как сообщает "Вест: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, учебные заведения уже готовы принять около 1000 осужденных, подлежащих обязательному получению общего образования.

В соответствии с российским законодательством в исправительных учреждениях предусмотрена организация обязательного получения осужденными, не достигшими возраста 30 лет, основного общего образования. Это является важным средством исправления осужденных и помогает им развиваться, облегчает процесс ресоциализации и способствует адаптации к жизни после освобождения. Осужденные обучаются согласно общероссийской системе образования и получают аттестаты государственного образца.

К началу нового учебного года четыре вечерних школ и 11 учебно-консультационных пунктов уже готовы принять около 1000 осужденных. В учебных заведениях проведен косметический ремонт и обновлена необходимая учебная литература.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]