Дальний Восток представил трек «Экология» на марафоне «Знание»

Один из пяти треков марафона Общества «Знание» с 31 августа по 2 сентября представляет Дальневосточный федеральный округ. Трансляция (https://marathon.znanierussia.ru/) ведется из Петропавловска-Камчатского. Среди тем — взаимосвязь экономики и экологии, экоблогинг и экопросвет, флора и фауна Арктики, а также новые «зеленые» разработки и стартапы от местных ученых и экологов.

По словам спикера Российского общества «Знание», заместителя проректора по научной работе ДВФУ Ильи Купряшкина, ученые федерального вуза на Дальнем Востоке работают над прорывными проектами, а также их интеграцией в реальный сектор экономики. Многие исследования направлены на решение проблем экологии, декарбонизации, повышения эффективности использования ресурсов региона. К этой работе вуз активно привлекает молодых ученых и аспирантов.

«Марафоны "Знания", кроме просветительской деятельности, позволяют нам, специалистам из разных сфер в диалоге определять возможные точки соприкосновения. Корректировать друг друга, слышать обратную связь. Важно что, среди слушателей проекта очень много молодежи. Много молодых специалистов сегодня появляется и в отечественной науке. А благодаря объявленному Президентом Десятилетию науки и технологий в РФ, для ребят в сфере научно-технологического творчества открывается еще больше перспектив. Уверен, что проекты ученых из Приморья, Дальнего Востока в ближайшем будущем станут флагманами отечественной науки, в том числе в вопросах устойчивого развития», — рассказал заместитель проректора по научной работе ДВФУ, Илья Купряшкин.

Участниками Марафона «Знание» стали более 200 лекторов со всей страны — общественных деятелей и экспертов в определенных областях, заслуженных учителей, специалистов ресторанного бизнеса, а также просто для людей, увлеченных культурой, бизнесом, политикой, историей и наукой. Вместе они обсудят нетривиальные пути решения к обсуждаемым вопросам.

В программе марафона «Знание» пять просветительских треков, каждый из которых идет на своей площадке. Так, трек «Знание. Сила» идет в Москве, «Знание. Сделано в России» — в Санкт-Петербурге, «Знание. Наследие России» — в Нижнем Новгороде, трек «Знание. Экология» принимает у себя Петропавловск-Камчатский, а «Знание. Мы вместе» — Луганск.

Мероприятие проходит также в цифровом формате, благодаря чему к прямой трансляции (https://marathon.znanierussia.ru/) могут присоединиться желающие со всех уголков страны.

Организатором марафона выступает Российское общество «Знание», осуществляющее просветительскую работу в регионах, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]