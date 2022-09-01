Инициативное бюджетирование: участие в проекте помогло сделать комфортнее жизнь в Чугуевке

Чугуевке активные жители всех возрастов утром, днем и вечером тянутся на стадион. В их распоряжении - бесплатные занятия по фитнесу под руководством профессионального тренера и уличные тренажеры. А еще - футбол, баскетбол и хоккей на траве. А недавно здесь установили новые трибуны - это результат активного участия чугуевцев в инициативном бюджетировании. репортаж Максима Каленника.

Погоды в Чугуевке пока еще прекрасные, теплый сезон продолжается. Хотя по утрам в этих местах осень хорошо о себе дает знать. Прохладно, свежо, термометр к рассвету плюс десять показывает. Но поклонников спортивного девиза «Быстрее, выше, сильнее» с утра до вечера достаточно. Пиковая нагрузка, конечно, ближе к закату.

Сергей Голубцов, директор стадиона: "Задачи интересные выполняем. У нас идет стройка. Недавно сделали трибуны, сделали ограждение по всему периметру, освещение делаем и мини-футбольное поле у нас в процессе стройки".

Чугуевский стадион! На главном поле, которое, кстати, в пятерке лучших в Приморье, натуральное покрытие, душистая трава. Сейчас строятся планы на очередную модернизацию: обновление баскетбольной площадки, строительство теннисного корта. А пока на новые трибуны наглядеться не могут. За их появление активно голосовали жители села. Инициативное бюджетирование здесь работает.

Олег Кикиенко, тренер по футболу: "Народ проголосовал за спорт. Здесь много чего происходит. Здесь проходит и чемпионат края по футболу, у нас есть команда «Уссури». Недавно здесь же день физкультурника был, и больше тысячи спортсменов собралось и зрителей. Стало больше здесь появляться народу и это стало жемчужиной Чугуевки".

Инициативное бюджетирование прочно вошло в моду. Участие в проекте позволяет получить жителям села элементарные удобства и добиться благ для общей пользы. Финансирование идет из государственной и краевой казны. Благодаря этому получается страшно дефицитные финансы из районного кошелька сэкономить и пустить их на другие нужды.

Наталья Белоусова, заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа: "С помощью госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Приморье» мы развиваемся и получаем субсиди на развитие спорта. В прошлом году построили площадку ГТО. Еще две площадки мы становили в Самарке и Кокшаровке по субсидиям, а в прошлом году по «Твоему проекту» поставили спортивно-игровую площадку в Булыга-Фадеево и так по всему району".

Сегодня фитнес-день. По расписанию, как на урок в школу, приходят на поле все желающие и бесплатно, под присмотром профессионального тренера, заряжаются энергией.

Алина Бураева, фитнес-тренер, педагог по физкультуре: "Ваши подчиненные прогуливают занятия? - В редких случаях. Я веду социальный фитнес на стадионе, это моя личная инициатива. Также веду занятия с детьми и в вечернее время со взрослым населением. И утром и в обед и вечером, целыми днями".

А в общем итоге второй год Алина преподает полезную физкультнауку. Планирует и дальше это делать, пока у самой сил хватит и будет желание у населения. Возраст ее подопечных — от 35 и выше, и выше! Например, Наталья.

Наталья Солдатенко: "Наташа, чего это вы вдруг? - Не вдруг, я сама отдельно на тренажерах занимаюсь и скандинавской ходьбой много лет. Я с 19 лет заболела спортом и занимаюсь, вот в этом возрасте. - А что не спросили сколько мне лет? - А сколько Вам лет? - Мне 66!"

Вот что фитнес людям дает - молодость и энергию. На стадион два раза в неделю ходят, было бы меньше сельских забот - ходили бы чаще. Но бывает, нагрузку себе увеличивают: по зову души и тела сами на поле вызываются. То круги здесь нарезают, по 5 километров минимум, то в соседней Уссури заплывы - утренние и вечерние.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]