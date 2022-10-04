На Национальном киберполигоне прошли образовательные мероприятия для студентов Сибири и Дальнего Востока

С 30 сентября по 1 октября состоялся финальный этап олимпиады по кибербезопасности среди вузов Сибири и Дальнего Востока «КиберВостокРФ-2022». Мероприятие организовал Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики при поддержке Минцифры России. Финальный тур олимпиады проходил в дистанционном формате на платформе Национального киберполигона «Кибермир», которую для мероприятия предоставила компания «РТК‑Солар».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Ростелекома, всего на участие в олимпиаде «КиберВостокРФ-2022» подали заявки 70 студентов профильных специальностей, представляющих 15 команд из 14 вузов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Для прохождения в финал им было необходимо успешно справиться с отборочными испытаниями, в ходе которых требовалось обнаружить кибератаки в записи сетевого трафика. Результаты отборочного этапа оценивали эксперты российской отрасли кибербезопасности. В финальном этапе на Национальном киберполигоне соревновались порядка 50 студентов из 9 вузов.

«В финальный тур вышли команды, которые представляли университеты из таких городов, как Красноярск, Иркутск, Омск, Хабаровск, Владивосток и Новосибирск. Мы увидели живой интерес студентов к теме информационной безопасности, что для нас как организаторов было очень важно. Такие мероприятия помогают привлечь ещё большее внимание к профессии в сфере защиты информации, приблизить учебный процесс к практике и решить стратегическую задачу по формированию кадрового потенциала региона», — рассказал и.о. ректора СибГУТИ Бари Хаиров.

Финальный этап олимпиады «КиберВостокРФ-2022» представлял собой полноценные киберучения. Эксперты компании «РТК-Солар» развернули цифровую копию инфраструктуры предприятия и разработали сценарии кибератак, повторяющие действия реальных злоумышленников, с которыми на практике сталкиваются различные российские организации. Участникам соревнований предстояло обнаружить и расследовать эмулированные атаки, а также сформировать отчеты по итогам выполнения заданий. Каждый такой отчет сравнивался в автоматическом режиме с эталонными образцами с помощью скоринга в платформе «Кибермир». Результаты команд верифицировали эксперты Национального киберполигона.

Победу в олимпиаде одержала команда «ИГУ» Иркутского государственного университета. Призерами стали команды «Yozik_yng» Сибирского федерального университета и «АпельсиновыйSOC» Тихоокеанского государственного университета. Победители и призеры «КиберВостокРФ-2022» допускаются к участию во всероссийских киберучениях «OpenBonch 2022», которые планируется провести с 5 по 7 октября в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича на платформе Национального киберполигона.

«Весной этого года мы провели серию аналогичных олимпиад среди студентов, которые представляли инженерные вузы Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В минувшие выходные завершилась олимпиада среди учащихся вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы очень рады, что в проекте приняло участие так много ребят из самых разных уголков нашей страны. Совсем скоро победители и призеры прошедших соревнований смогут встретиться в суперфинале и побороться за первенство уже на всероссийских межвузовских киберучениях. Мы ожидаем, что этот проект поможет нам выявить наиболее талантливых учащихся по направлению кибербезопасности, а сами ребята смогут усовершенствовать навыки защиты от киберугроз», — отметил заместитель директора Национального киберполигона компании «РТК-Солар» Алексей Максимов.

Помимо киберучений в рамках олимпиады «КиберВостокРФ-2022», эксперты Национального киберполигона провели лекцию и мастер-класс по кибербезопасности для студентов в ходе форума Russky MeetUp & Digital Region. Это мероприятие состоялось на площадке Дальневосточного федерального университета. На лекции студенты узнали о применении цифровых двойников для повышения киберустойчивости предприятий, а в ходе мастер-класса получили базовые навыки выявления киберинцидентов с помощью системы управления событиями безопасности.

Для проведения мастер-класса эксперты «РТК-Солар» развернули цифровую копию типовой офисной инфраструктуры. Студенты выполняли практические задания в платформе «Кибермир» при поддержке тренера Национального киберполигона. Согласно легенде мастер-класса, участникам предстояло провести оценку защищенности инфраструктуры ИТ-предприятия. На первом этапе студентам было необходимо провести сетевую разведку внешних и внутренних сегментов сети, обнаружить уязвимые сервисы и определить вероятные пути атаки условного злоумышленника. Задача второго этапа заключалась в выявлении инцидентов безопасности, произошедших в сети организации.

«В 2020 году ДВФУ стал одной из первых учебных площадок Национального киберполигона в стране. Наши студенты уже не раз тренировались на платформе “Кибермир”. Важно, что ребята изучают подходы к защите от актуальных кибератак и получают опыт работы с полноценной инфраструктурой предприятия, включающей различные сегменты и компоненты сети. Такие проекты помогают сделать образование ориентированным на работодателя», — рассказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец.

«РТК-Солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]