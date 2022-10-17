Популярная российская рок-певица выступила для мобилизованных бойцов в Приморье

Певица Мара выступила для мобилизованных военнослужащих, проходящих боевую подготовку в Приморском крае. В воскресенье, 16 октября, она исполнила свои песни на полигоне села Монастырище Черниговского района, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В мероприятие приняли участие депутаты Государственной Думы России, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, в Афганистане, представители духовенства.

Депутат Александр Щербаков в своем обращении к военнослужащим подчеркнул, что сейчас главная задача – объединиться и помогать друг другу защитить Родину, родных и близких.

«Сегодня наша великая страна встретилась с вызовами Европы и Запада в лице украинской хунты. Но, когда мы едины, мы непобедимы. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – сказал Александр Щербаков.

Для мобилизованных выступили творческие коллективы края, популярная рок-певица Мара.

«Во все времена наши города защищали и восстанавливали такие мужественные бойцы, как вы», – отметила певица и исполнила песню «Раненые города».

По мнению директора департамента внутренней политики Приморского края Захара Овчинникова, такие мероприятия важны, чтобы поддержать мобилизованных в их ратном деле.

«Мара прилетела из Москвы специально, чтобы поддержать наших бойцов, без каких-либо гонораров. Это не только внимание, но и уважение ко всем, кто сейчас готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции», – подчеркнул руководитель ведомства.

Отметим, накануне певица Мара исполнила свои песни перед мобилизованными военнослужащими в рамках концерта на полигоне «Сергеевский».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]