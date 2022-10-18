Уроки подводной робототехники начались в школах Владивостока

Первые уроки подводной робототехники прошли в семи школах дальневосточной столицы. Ребята будут изучать принципы конструирования и программирования роботов в рамках одного из блоков технологии, - сообщили в администрации Владивостока.

Уроки робототехники в рамках уроков технологии появились в семи школах Владивостока: № 6, 14, 28, 33, 39, 62 и 68. Программа обучения рассчитана на два учебных месяца. Для освоения такого непростого направления Центр робототехники Владивостока разработал автономный аппарат Elementary AUV. С ним предстоит работать на уроках школьникам.

«Ребята будут изучать принципы программирования роботов, изучат управление автономным аппаратом под водой и над водой, изучат элементы теории автоматического управления, научатся управлять роботом по линии, использовать различные датчики. В общем и целом ребят ожидает очень увлекательный блок», - рассказала методист Центра робототехники Владивостока Оксана Кабанцова.

В начале учебного года преподаватели школ тоже прошли недельное обучение и определенную подготовку в Центре робототехники и даже сдали небольшой экзамен. По итогу преподавателям выдали специальные сертификаты.

«Помимо школьной программы ребята в будущем смогут посещать уроки по робототехнике в рамках дополнительного образования, - уточнил начальник городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский. - Это будет интересно тем, кто хочет в более углубленном формате или дополнительно изучать такую дисциплину».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]