Занятия робототехникой с трехлетнего возраста. Владивосток впереди планеты всей. По гранту от городской администрации в одном из детских садов открывают кружок дополнительного образования.

Поколение юных гениев. Так называют воспитанников детского сада номер 173 во Владивостоке. Малыши 5-6 лет не просто играют в конструктор, а собирают роботов.

Детская непосредственность и высокие технологии не могли бы сойтись без энтузиазма воспитателей. После курсов повышения квалификации сотрудники сада решили организовать новый кружок.

Роботов малыши собирают по инструкциям, помощь воспитателя — минимальна. Польза — в развитии мелкой моторики. Да и сами детали конструктора называют не просто кубиками, а используют техническую терминологию.

Марина Булатова, воспитатель детского сада №173: - "Коммутатор, моторчик, дети все это прекрасно знают. В данный момент мы можем собрать более десяти роботов, из этого набора. В дальнейшем, когда появятся еще наборы, там будет неимоверный полет фантазии."

Почти год новым направлением занимались в тестовом режиме. И сейчас здесь появится специализированный кабинет. Новую интерактивную доску, компьютеры и дополнительные наборы конструкторов, для детей с трех лет, установят благодаря грантовой поддержке от администрации Владивостока.

Яна Кручина, заведующая детским садом №173: - "Очень нравится детям и родители очень довольны, что не надо никуда детей возить, что это прям в саду. На конец октября предполагается семинар, на котором мы уже будет делиться опытом, показывать то, что у нас есть."

Развитие робототехники одна из приоритетных задач администрации Владивостока. Кружки открывают не только в садах и школах, сейчас большая стройка идет в центре детского творчества. Там готовят к открытию детский технопарк «Кванториум», где ребята смогут изучать виртуальную реальность, заниматься научными исследованиями, математикой и английским языком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]