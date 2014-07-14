Уроки робототехники теперь проводят даже в детских садах. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной.
Занятия робототехникой с трехлетнего возраста. Владивосток впереди планеты всей. По гранту от городской администрации в одном из детских садов открывают кружок дополнительного образования.
Поколение юных гениев. Так называют воспитанников детского сада номер 173 во Владивостоке. Малыши 5-6 лет не просто играют в конструктор, а собирают роботов.
Детская непосредственность и высокие технологии не могли бы сойтись без энтузиазма воспитателей. После курсов повышения квалификации сотрудники сада решили организовать новый кружок.
Роботов малыши собирают по инструкциям, помощь воспитателя — минимальна. Польза — в развитии мелкой моторики. Да и сами детали конструктора называют не просто кубиками, а используют техническую терминологию.
Марина Булатова, воспитатель детского сада №173: - "Коммутатор, моторчик, дети все это прекрасно знают. В данный момент мы можем собрать более десяти роботов, из этого набора. В дальнейшем, когда появятся еще наборы, там будет неимоверный полет фантазии."
Почти год новым направлением занимались в тестовом режиме. И сейчас здесь появится специализированный кабинет. Новую интерактивную доску, компьютеры и дополнительные наборы конструкторов, для детей с трех лет, установят благодаря грантовой поддержке от администрации Владивостока.
Яна Кручина, заведующая детским садом №173: - "Очень нравится детям и родители очень довольны, что не надо никуда детей возить, что это прям в саду. На конец октября предполагается семинар, на котором мы уже будет делиться опытом, показывать то, что у нас есть."
Развитие робототехники одна из приоритетных задач администрации Владивостока. Кружки открывают не только в садах и школах, сейчас большая стройка идет в центре детского творчества. Там готовят к открытию детский технопарк «Кванториум», где ребята смогут изучать виртуальную реальность, заниматься научными исследованиями, математикой и английским языком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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