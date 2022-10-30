Россиян ждет короткая рабочая неделя

На предстоящей неделе будет четыре рабочих дня вместо пяти. 4 ноября отмечают День народного единства.

День народного единства входит в число нерабочих праздничных дней Российской Федерации. На всей территории нашей страны жители 4 ноября 2022 года отдыхают.



Канун государственного праздника, а именно 3 ноября 2022 года, является рабочим днём, сокращённым на 1 час. Данное правило установлено 95-й статьей Трудового кодекса РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]