Путин разрешил иностранным гражданам служить в российской армии

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам с двойным гражданством служить в российской армии по призыву. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правовой информации.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Афиша Daily, согласно указу, люди с гражданством другого государства или имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в зарубежной стране, смогут проходить военную службу в России в мирное время.



Указ допускает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами и старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство.



Ранее в российскую армию разрешали призывать мужчин, имеющих только гражданство России. Иностранные же граждане могли служить в ВС РФ по контракту.



Контракт, как указано в документе, не может быть заключен с людьми, имеющими обвинительные приговоры, непогашенную судимость или находящимися под следствием. Также в армию не допускают граждан, получивших административное наказание за употребление наркотических или психотропных веществ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]