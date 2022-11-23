ФСБ нашла у приморца арсенал оружия и останки двух амурских тигров

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в Пожарском районе из незаконного оборота изъяты дериваты особо ценных диких животных.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, на территории частного домовладения, расположенного в селе Верхний Перевал Пожарского района, у 54-летнего сельчанина обнаружена шкура, череп и кости амурского тигра, а также граната и патроны калибра 7,62 мм.

По результатам проведенного специалистами АНО «Центр Амурский тигр» исследования установлено, что изъятые шкура и части животного принадлежат двум особям Амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными законами Российской Федерации. Сумма причиненного экологического ущерба составила около 5 млн рублей.

Следственным подразделением отдела МВД России по Пожарскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ведется следствие.

Санкция статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет и крупного денежного штрафа.

Источник видео - Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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