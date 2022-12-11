«Любитель жареного» раскаялся в поступке в отделе полиции

В Находке заключён под стражу серийный похититель сковородок, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по Находкинскому городскому округу поступило сообщение директора магазина бытовых товаров, расположенного в торговом центре на улице Сидоренко.

В пресс-службе ОМВД России по Находке пояснили, заявительница сообщила, что неизвестный открыто похитил с витрины две сковороды. Ущерб составил около 7 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили обстоятельства совершения преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Вскоре подозреваемый был задержан в квартире сожительницы и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Он сообщил, что похищенное продал за 2 тысячи рублей неизвестной женщине у городского рынка, а вырученные средства потратил.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как гражданин за этот год совершил более 40 краж сковородок, по которым ранее были возбуждены уголовные дела.

Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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