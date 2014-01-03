На задержание рецидивиста ориентировали личный состав отдела полиции Дальнереченска

Полицейские задержали жителя Дальнереченска, подозреваемого в серии имущественных преступлений, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Дальнереченску поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что в вечернее время на улице Красной неизвестный мужчина толкнул ее в спину и открыто похитил принадлежащий ей рюкзак, в котором находились личные вещи потерпевшей.

На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав отдела полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый нигде не работающий 40-летний житель Дальнереченска. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, а также указал место, в котором спрятал похищенный рюкзак.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ходе следствия установлена причастность задержанного к другому имущественному преступлению: за несколько дней до совершения грабежа мужчина похитил денежные средства из салона автомобиля, отметили в пресс-службе МО МВД России «Дальнереченский».

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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