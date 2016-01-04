Насилие над пенсионеркой вывело на задержание находящегося в федеральном розыске
В Артеме полицейские задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске, сообщают «Вести:Приморье».
В апреле этого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 68-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что в подъезде дома на улице Кирова подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины. Применив насилие, он открыто похитил у пенсионерки кошелек с денежными средствами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции 33-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
В ходе следствия установлена причастность задержанного к семи эпизодам противоправной деятельности. Так, на протяжении шести месяцев мужчина совершал мелкие кражи в магазинах: похищал алкогольную продукцию, продукты питания, бытовую утварь. Общая сумма причиненного ущерба составила 9 тысяч рублей.
По фактам краж в отделе дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Однако житель Артема перестал приходить в отдел полиции на следственные действия, а вскоре и вовсе уехал в неизвестном направлении.
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники уголовного розыска, установив местонахождение 33-летнего артемовца, задержали его и доставили в отдел полиции.
По ходатайству следователя решением суда подписка о невыезде фигуранту уголовных дел заменена на меру пресечения в виде заключения под стражу.
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