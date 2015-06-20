Напал сзади с ножом: в Уссурийске задержали рецидивиста
Сотрудники полиции задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в серии имущественных преступлений, сообщает "Вести: Приморье".
37-летняя местная жительницы Уссурийску заявила в полицию о нападении на нее во дворе дома по улице Некрасова.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую, свидетелей и очевидцев. Установлено, что злоумышленник, подойдя сзади к потерпевшей, угрожая ножом, выхватил из ее рук телефон, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.
В этот же день в дежурную часть городской полиции потупило еще одно сообщение о хищении телефона. Заявительница рассказала о том, что около дома на улице Советской неизвестный мужчина, подбежав к ней, выхватил из рук мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей и попытался скрыться. Вернуть потерпевшей гаджет помог ее родственник, который догнал злоумышленника и отобрал у него похищенный телефон. Однако грабителю удалось скрыться.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.
32-летний ранее судимый местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.
В отношении задержанного в отделе МВД России по городу Уссурийску возбуждены два уголовных дела «Покушение на грабеж» и «Разбой, совершенный, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, отметили в пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проверяют фигуранта уголовных дел на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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