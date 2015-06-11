Мужчина за 15 тысяч обеспечил себя едой на 5 лет вперед

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о грабеже из квартиры на улице Арсеньева.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую. Установлено, что проживающая в квартире 46-летняя заявительница является инвалидом. Находясь дома, она оставила входную дверь приоткрытой, чтобы проветрить квартиру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Воспользовавшись случаем, злоумышленник беспрепятственно зашел в помещение и открыто похитил лежавший в комнате ноутбук. Несмотря на требования хозяйки квартиры вернуть похищенное, мужчина скрылся.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Причиненный ущерб женщина оценила в 15 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами разыскиваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

Сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан. В отделе полиции ранее судимый 35-летний местный житель дал признательные показания. При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли похищенный ноутбук.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследования уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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