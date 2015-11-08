Бывший зэк ограбил пенсионерку в Уссурийске
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 60-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что во дворе дома по улице Губрия неизвестный мужчина открыто похитил у нее золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, ориентировка с приметами злоумышленника незамедлительно была направлена всем наружным нарядам.
При отработке района сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Потерпевшая опознала в нем своего обидчика.
В ходе осмотра места жительства задержанного полицейские обнаружили похищенное. Ювелирные изделия изъяты и возвращены владелице.
В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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