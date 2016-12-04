Житель Приморья ограбил пенсионерку

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение об ограблении пенсионерки. Причиненный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, неизвестный мужчина в районе улицы Фрунзе в подъезде дома открыто похитил у 70-летней женщины кошелек, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 31-летнего местного жителя. Подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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