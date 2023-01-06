Олег Кожемяко проверил ход работ по расчистке от последствий стихии удаленных приморских районов

В Ольгинском округе продолжают ликвидировать последствия снежной стихии. Уже многие участки удалось освободить от снежного плена, но техника работает полным ходом. Губернатор края в очередной раз отправился в заснеженные села и осмотрел все участки.

Репортаж Виктории Самусевой.

Пробивали дорогу вплоть до 31 декабря, а после праздников с новыми силами выдвинулись на расчистку. Сейчас техника в Ольгинском круге продолжает работу.

Сразу принялись убирать снежные завалы в селах Пермском и Фурманово, а также в Ольге, там сейчас работает 8 единиц техники. Активно расчищают пути на краевой трассе, от поселка Лазо в сторону Ольги двухстороннее движение, дорога местами скользкая, но подсыпана.

Пути пробиты ко всем поселкам. Но местами это пока только колея, с односторонним движением , что бы машины могли разъезжаться на таких участках сделали «карманы».

Глава региона выехал на дороги Ольгинского округа. Проехал по всем участкам пообщался с рабочими и оценил обстановку.

После объезда губернатор провел совещание в администрации Ольгинского округа. Главе региона подробно рассказали о том, как сейчас обстоят дела с расчисткой дорог, где и какие подрядчики задействованы в процессе, а также каким специалистам еще предстоит зайти на территорию.

Екатерина Ванникова, временно исполняющая обязанности главы Ольгинской округа»: «У нас было очень много улиц по Ольге не охваченных, мы нашли подрядчика, получается 7-го числа он завозит к нам технику».

Добавятся два бульдозера, экскаватор и самосвал. Все на территории округа работает 20 единиц техники.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Все организации находятся на месте, вновь приступили, надеюсь, что за ближайшие 7 дней они приведут дороги в надлежащий порядок. В том числе продолжат работы по населенным пунктам, по расчистке улиц. Возможности организации проезда и к общественным организациям, и к школам».

Олег Кожемяко держит на личном контроле ситуацию в Ольгинском округе.В этот район стихия принесла наибольшее количество снежных осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]