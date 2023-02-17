«Прорывы не нужны»: Новое решение по мобилизованным обсудили в Кремле

Глава Комитета Госдумы Думы по международным делам, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил ввести единый пакет поддержки мобилизованных, сообщают «Вести:Приморье».

В настоящий момент людям необходимы здравый смысл и конструктивная позиция, заявил Слуцкий. Он отметил, что прорывы в настоящий момент не нужны. Важно решать задачи, «которые реально стоят сегодня».

По словам Слуцкого, пишет «Парламентская газета», нужно вводить единый пакет поддержки добровольцев и мобилизованных для всех регионов. «Чтобы это были единые нормы», — пояснил он. Кроме того, важно поддерживать создание ясельных групп для детишек от двух месяцев до полутора лет, «дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии», подчеркнул парламентарий.

Путин в ответ предложил перейти к обсуждению предложений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]