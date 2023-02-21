Разработанные приморскими конструкторами беспилотники успешно опробовали в зоне СВО

Приморье налаживает собственное производство беспилотников. Разработки местных конструкторов уже прошли успешные испытания в зоне СВО. Аппараты военным доставил глава региона. Как летательные аппараты справились с боевыми задачами, расскажет Мария Ежевская.

Специальные камеры, моторы с определенной мощностью и правильно подобранные батареи. Приморским инженерам первым в стране удалось создать аналог военного дрона, который с боевыми задачами справляется не хуже, но стоит в разы меньше. Открытий, делятся конструкторы, не делали. Главное — верный расчёт.

Инженер-конструктор: «На самом деле сказать, что что-то уникальное для квадрокоптеров — это тяжело, это в любом случае — несколько моторов с винтами, какой-то полётный контролер, питание, камера. Мы просто сделали свою уникальную комплектацию, чтобы хорошо выполнять поставленные задачи».

Механические запчасти: двигатели, платы - закупили, а вот изготовление печатных деталей, сборка и настройка программного обеспечения — дело рук инженеров и студентов Энергетического колледжа Владивостока. Первые 35 дронов — уже в зоне СВО, помогают российским бойцам.

Разработку приморских конструкторов военнослужащим привез глава Приморья Олег Кожемяко. Чтобы испытать своё детище в зону СВО, отправились и инженеры.

Самаддин Гумбатов, директор Регионального модельного центра Приморского края: «Дроны проявили с самой лучшей стороны. Мы летали три километра туда, три обратно. У нас оставалась зарядка. Мы не теряли нигде связь, у нас дроны не падали. Дроны удерживали себя на высоте километр стабильно. Выполняли боевую задачу — это и разведка в том числе».

Конструкторы уже готовы поставить производство коптеров на поток — пока до 100 штук в месяц. Работают и над разработкой дрона самолётного типа, а также наземного техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]