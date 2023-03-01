Во Владивостоке закроют железнодорожный переезд

В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного переезда на остановочном пункте «Чайка» 3 марта в период с 00:00 до 3:00 по владивостокскому времени движение автотранспорта через переезд будет полностью закрыто, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Для автотранспорта экстренных служб при необходимости будет организован технологический проезд.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к проведению плановых ремонтных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]