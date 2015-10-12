В Большом Камне из-за ремонтных работ будет перекрываться железнодорожный переезд

В связи с ремонтом пути в период с 26 по 31 августа движение автотранспорта через железнодорожный переезд «22 километр» автомобильной дороги на участке от Петровки в сторону Большого Камня будет осуществляться с интервалами полного перекрытия на 2 часа. Пропуск автотранспорта будет организован по временному настилу с регулированием сигналистов путевого хозяйства. При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]