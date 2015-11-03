Во Владивостоке ограничат движение через железнодорожный переезд на Моргородке

Во вторник и среду, 21-22 января, в ночное время движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Моргородок будет частично перекрыто, сообщает Дальневосточная железная дорога.

В связи с ремонтом пути в ночное время в период с 21 по 22 января движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет частично перекрыто и осуществляться в сопровождении сигналистов путевого хозяйства.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]