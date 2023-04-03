“Не стала миллионершей”: суд вынес приговор экс-начальнице почтового отделения из Уссурийска

Криминальная история с присвоением чужих денег едва не закончилось реальной “посадкой” для И. – 32-летней жительницы Уссурийска, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Золотой мост".

Как следует из материалов дела, с осени 2019 г. по весну 2020 г. И. работала в должности начальника одного из почтовых отделений в г. Уссурийске. Кстати, И. сделала в “Почте России” в Уссурийске хорошую карьеру – изначально её брали на подмену одной из операторов, а постепенно она проявила себя и стала почтовой “начальницей”.

В итоге, примерно за полгода, И. сумела похитить 1 миллион 299 тысяч рублей. В основном, это были выплаты инвалидам и пенсионерам. Якобы эти выплаты получались другими лицами по чужому паспорту. Однако, служебная проверка “Почты России” показала, что деньги похищены вовсе не какими-то неизвестными лицами, а самой начальницей. Виновницу уволили, а органы следствия тут же возбудили в отношении неё уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). В ходе следствия и суда И. полностью признала вину, объяснив, что на преступлении её толкнуло тяжёлое материальное положение.

Уссурийский районный суд в декабре 2022 года приговорил её к трём годам условного срока и к испытательном сроку на 1 год и 2 месяца. Суд учёл, что женщина одна воспитывает малолетнего ребёнка, а также возместила уже половину похищенной суммы.

Правда, с таким приговором не согласилась прокуратура, которая потребовала приговорить И. к реальному лишению свободы. Правда, Приморский краевой суд посчитал, что оснований для ужесточения наказания нет и оставил приговор без изменения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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