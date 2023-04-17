"Абушаев еще находится в своей должности": глава Чугуевки высказался об опальном мэре

Разыскиваемый мэр Большого Камня действительно находится в зоне проведения СВО, подтвердил «Звезде» глава Чугуевского муниципального округа Приморского края Роман Деменев. По его словам, о заочных обвинениях в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, он ничего не знает, как и о том, что Рустям Абушаев находится в розыске.

При этом Деменев заявил, что Абушаев, скорее всего, все еще находится в своей должности, но написал заявление об отпуске, пока находится в зоне проведения спецоперации.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, подозреваемый в махинациях с землей экс-глава Надеждинского района и Большого Камня Рустям Абушаев впервые за месяц прислал видео из зоны СВО, куда он отбыл незадолго до возбуждения на себя уголовного дела. У СК по Приморскому краю есть ряд вопросов к чиновнику - он даже находится в розыске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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