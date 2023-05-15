СМИ выяснили, что политтехнолога Митькина и его экс-супругу отпустили из-под стражи

Суд во Владивостоке выпустил освободил из под стражи известного в Приморье политтехнолога Илью Митькина и его экс-супругу Марину Свиридову, сообщает «»Вести: Приморье» со ссылкой на Золотой мост.

Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор Фрунзенского районного суда Владивостока, но постановил новый приговор – тоже обвинительный. Правда, этот приговор оказался существенно «мягче» того, который вынес районный суд. Поэтому Илья Спокойнов (Митькин) и его супруга Марина Свиридова уже более месяца на свободе. За прокуратурой осталось право взыскать многомиллионный ущерб с осуждённых в порядке отдельного гражданского иска во Фрунзенском районном суде Владивостока.

По новому решению суда Илья Митькин получил три года и шесть месяцев общего режима, а Марина Свиридова – и вовсе два. Суд учёл их длительное содержания под стражей и под домашним арестом – и этого хватило, чтобы посчитать реальное наказание отбытым. Остались только штрафы – по 300 тысяч рублей и необходимость отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, Илью Митькина, задержали еще в 2017 году. В рамках уголовного об «особо крупном мошенничестве» также была арестована его тогда супруга. По данным следствия, аресты были связаны с махинациями в сфере госзакупок.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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