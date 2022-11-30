Приговор впечатлил: Суд вынес решение по делу известного в Приморье политтехнолога и его жены

Судья вынес решение по делу известного в Приморье политтехнолога и его жены, сообщают «Вести:Приморье».

Судья Фрунзенского районного суда Владивостока Татьяна Курышова сегодня огласила приговор для Ильи Спокойнова и его супруги Марины Свиридовой. Оба фигуранта обвинялись в особо крупном мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ. Приговор получился впечатляющим. Илья Спокойнов получил 4 с половиной года реального срока, режим общий. Марина Свиридова получила 5 лет общего режима. Также фигурантом назначены штрафы – 500 тысяч Спокойнову и 600 тысяч Свиридовой, пишет «Золотой мост».

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что оба фигуранта обвинялись в том, что похитили 150 млн рублей при строительстве детских спортплощадкой. Ущерб был возмещён в ходе следствия. Преступление раскрыто управлением ФСБ Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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