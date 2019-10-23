Адвокаты Дроздова оспаривают решение суда по делу о многомиллионном мошенничестве

Адвокаты Олега Дроздова продолжают оспаривать решение Фрунзенского районного суда по делу о многомиллионном мошенничестве.

29 октября защитники осуждённого дочитали апелляцию в Приморском краевом суде. Адвокаты поставили под сомнение правомерность приговора, поскольку аудиозапись и текст судебного заключения не совпадают. Подтверждение тому 80 страниц фоноскопического исследования. Также, по мнению защиты, Фрунзенский районный суд, попросту скопировал обвинительное заключение следователя. Московский центр экспертизы и оценки обнаружил почти 50% скопированного текста с теми же орфографическими и пунктуационными ошибками. Сейчас адвокаты Олега Дроздова намерены не просто смягчить приговор, а признать его недействительным.

Сергей Бондарь, защитник Олега Дроздова: "Мы фактически ставим под сомнение вообще весь приговор, поскольку не понятно, где он подписан, когда он подписан. Провозглашен один приговор, по факту имеем другой, который мы получили в копии. В этой части это является существенным нарушением закона".

Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор Олегу Дрозову, обвиняемому в незаконном присвоении 319 миллионов рублей на рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай, - 7 лет колонии общего режима и 900 тысяч рублей штрафа.

Сторона защиты считает, что суд не верно установил фактические обстоятельства дела и пытается оспорить приговор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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