Адвокаты Дроздова оспаривают решение суда по делу о многомиллионном мошенничестве
Адвокаты Олега Дроздова продолжают оспаривать решение Фрунзенского районного суда по делу о многомиллионном мошенничестве.
29 октября защитники осуждённого дочитали апелляцию в Приморском краевом суде. Адвокаты поставили под сомнение правомерность приговора, поскольку аудиозапись и текст судебного заключения не совпадают. Подтверждение тому 80 страниц фоноскопического исследования. Также, по мнению защиты, Фрунзенский районный суд, попросту скопировал обвинительное заключение следователя. Московский центр экспертизы и оценки обнаружил почти 50% скопированного текста с теми же орфографическими и пунктуационными ошибками. Сейчас адвокаты Олега Дроздова намерены не просто смягчить приговор, а признать его недействительным.
Сергей Бондарь, защитник Олега Дроздова: "Мы фактически ставим под сомнение вообще весь приговор, поскольку не понятно, где он подписан, когда он подписан. Провозглашен один приговор, по факту имеем другой, который мы получили в копии. В этой части это является существенным нарушением закона".
Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор Олегу Дрозову, обвиняемому в незаконном присвоении 319 миллионов рублей на рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай, - 7 лет колонии общего режима и 900 тысяч рублей штрафа.
Сторона защиты считает, что суд не верно установил фактические обстоятельства дела и пытается оспорить приговор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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