Во Владивостоке вынесли вердикт по делу бизнесмена Олега Дроздова

Редкий случай в судебной практике. Апелляционный суд отменил решение ранее вынесенного судой первой инстанции.

«Меру пресечения Дроздову Олегу Валерьевичу в виде содержания под стражей отменить».

Почти шесть лет следствия и судебных тяжб — громкое разбирательство по делу приморского бизнесмена Олега Дроздова закрыто. Предпринимателя освободили из-под стажи прямо в зале суда.

Яна Шеремета, пресс-секретарь Приморского краевого суда: «Суд апелляционной инстанции с установленными обстоятельствами первой инстанции согласился вместе с тем переквалифицировал действия осужденных на часть 3 статьи 159.4».

Согласно данной статье максимальный срок лишения свободы 5 лет, но по истечению срока давности дела решение не может быть исполнено.

Напомним, в июне этого года Дроздова признали виновным, Фрунзенский районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей. Его обвиняли в хищении трёхсот миллионов рублей при строительстве полигона твёрдых бытовых отходов при подготовке к саммиту АТЭС 2012 года. Как установил районный суд, бизнесмен преднамеренно планировал не исполнить государственный заказ. Однако в ходе прений сторона обвинений подтвердила.

Татьяна Филоненко, прокурор: «Дроздовым был заключен контракт на выполнения работ, эти работы были выполнены Дроздовым в полном объеме, в установленном в контракте сроке».

В деле по-прежнему остается много неясности. Однако, сейчас предпринимателя и его родственников волновал главный вопрос.

Сергей Бондарь, защитник Олега Дроздова: «У Дроздова исходя из апелляционного определения и действующего уголовно-процессуального законодательства судимости не будет».

Как нам сообщила сторона защиты сейчас освобожденный находится в плохом физическом состоянии, ему требуется медицинская помощь. После реабилитации, Олег Дроздов намерен опровергнуть в суде возможный иск потерпевшего о возмещении ему имущественного ущерба в размере 325 миллионов рублей. Предприниматель виновным себя не признает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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