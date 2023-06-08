73 мм осадков выпало уже во Владивостоке: машины плывут, пешеходам вода доходит выше колен

По информации синоптиков, на 20:00 8 июня во Владивостоке выпало около 73 мм осадков при месячной норме июня - 104 мм. И это не предел. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. К утру ожидается усиление осадков. В городе введен режим повышенной готовности.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 9 июня, погода в Приморье ухудшится. Дожди постепенно распространятся на большую территорию края, их интенсивность увеличится. Больше всего осадков ожидается в южной половине и на восточном побережье.

На реках края дожди вызовут формирование локальных дождевых паводков, высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,2 — 1,0 м. На малых реках западных, южных и восточных районов возможны резкие подъемы уровня воды на 1,2 — 1,5 м, с кратковременным подтоплением низких пойм. Температурный фон станет на 1 — 4 градуса ниже, чем накануне. В связи с ожидаемыми обильными дождями Примгидромет распространил штормовое предупреждение.

В пятницу, 9 июня, во Владивостоке ненастная погода: дождь, временами сильный, с очень сильным южным ветром. Температура ночью +12…+14°С, днем выше только на 2 — 3 градуса.

Ливень уже натворил немало бед в городе. Затопило дороги. Утонувших машин на Пограничной всё больше. Сначала их было три, теперь к ним присоединились инкассаторы, Toyota ist и Prius, который уже начал всплывать и дрейфовать в сторону перекрёстка. Пешеходам вода доходит выше колен.

Площадь Луговая тоже вся ушла под воду.

"Ха-ха, у меня "Аква" не умеет плавать. Прямо треш. Буль-буль...", - комментирует ситуацию автор видео.

Владивостокцы уже испытывают проблемы с электричеством и интернетом. У интернет-провайдера "Подряд" затопило "Серверную".

Люди с трудом добираются с работы домой. Толпы людей стоят на автобусных остановках в ожидании автобусов. Общественного транспорта долго нет. Такси стоит в 2-3 раза дороже, чем обычно. Но и автобусы, и такси стоят в 9-балльных пробках.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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