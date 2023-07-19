Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании Комитета Госдумы по информполитике, сообщают «Вести:Приморье».

В заседании под председательством главы комитета Александра Хинштейна принял участие председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, сообщает официальный тг-канал Общественной палаты РФ.

Участники заседания обсудили внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесённые депутатом ГД РФ Антоном Горелкиным. Данный законопроект призван урегулировать вопросы о сборе информации о потребителе интернет-сервисами при предоставлении ему услуг и предполагает регулирование искусственного интеллекта (ИИ).

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов выступил с поддержкой этого законопроекта, отметив его важность и полезность как для потребителей информации и услуг, так и для самих интернет-ресурсов.

Для продвижения товаров и услуг, вовлечения пользователей сети Интернет и удержания их внимания владельцы информационных ресурсов в сети Интернет применяют рекомендательные технологии, обеспечивающие предоставление информации на основе обработки пользовательских данных. Законопроект позволит не допускать предоставление информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей сети Интернет о применении на данном информационном ресурсе рекомендательных технологий. Требования к содержанию информации о применении рекомендательных технологий и размещению такой информации на информационном ресурсе устанавливаются Роскомнадзором, кроме того владельцы информационных ресурсов будут обязаны разместить на информационном ресурсе правила применения рекомендательных технологий, а также обеспечить беспрепятственный и безвозмездный доступ к ним. Это позволит защитить права пользователей и не допустить использование информации о них в противоправных целях.

Законопроект предусматривает срок вступления в силу предлагаемого регулирования — 1 октября 2023 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]